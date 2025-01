Advocaten niet blij met VVD-plan voor strengere maatregelen EBI-criminelen

Het moet voor criminelen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught nog moeilijker worden om onderling te communiceren. Een plan van de VVD'er Ulysse Ellian moet daarvoor gaan zorgen. Als het aan het Kamerlid ligt mogen advocaten nog maar maximaal twee gedetineerden in de zwaarbeveiligde gevangenis bijstaan. Advocaten zelf zijn niet blij met dit voorstel.

Ellian maakt zich al langer hard voor zwaardere maatregelen tegen criminelen die door willen gaan met criminele activiteiten binnen de gevangenismuren. Bij het SBS-programma Nieuws van de Dag vertelt de VVD'er erover, na dat eerder in De Telegraaf gedaan te hebben. "Als ik hoor dat sommige advocaten op één dag meerdere zware criminelen van dezelfde organisatie in verschillende gevangenissen bezoeken, dan is het toch niet gek?"

Ook strafrechtadvocaat Hakan Külcü is aangeschoven bij hetzelfde programma. Hoewel hij Ellian complimenten geeft omdat hij opkomt voor de rechtstaat, heeft hij wel felle kritiek op het voorstel. "We fixeren ons op een handjevol van die mensen, passen onze wetgeving erop aan, maken heel veel verregaande maatregelen mogelijk voor de minister en de directeur van de EBI. Dat tast onze rechtstaat, voor 18 miljoen mensen, heel erg aan."

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over het voorstel van Ellian.

Het volledige gesprek bij Nieuws van de Dag is te volgen in bovenstaande video.