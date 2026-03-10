Volg Hart van Nederland
Weski krijgt ongelijk van rechter: op deze datum kan rechtszaak inhoudelijk beginnen

Crime

Vandaag, 13:48

De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag verzoeken afgewezen om nader onderzoek te doen naar de detentieomstandigheden van oud-advocaat Inez Weski. Weski, die wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi, had samen met haar advocaten vorige maand tijdens een extra zitting om dat onderzoek gevraagd. Door de beslissing van de rechtbank kan de inhoudelijke behandeling van de zaak op 2 april beginnen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 71-jarige Weski ervan dat zij in het geheim boodschappen heeft doorgegeven van en naar Taghi, die vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Taghi is de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

In de video boven dit artikel zie je het verhaal van Inez Weski.

Leven in gevaar

Weski werd in april 2023 aangehouden en zat de eerste negen dagen van haar voorarrest op een geheime locatie in Kamp Zeist. Volgens het Openbaar Ministerie gebeurde dat uit veiligheidsoverwegingen. Weski stelt echter dat haar leven daar in gevaar was vanwege haar kwetsbare gezondheid. Volgens haar zijn er tijdens haar detentie regels geschonden en moet dat tot op de bodem worden onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

