Ex-advocaat Ridouan Taghi komt op vrije voeten na arrestatie afgelopen april

De voormalig advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi komt op vrije voeten. Dat laten de advocaten van Vito Shukrula donderdag weten. "Cliënt zal de komende tijd de nodige rust zoeken en zich verder met ons intensief concentreren op zijn verdediging zodat zijn goede naam zo spoedig mogelijk verder gezuiverd kan worden", aldus zijn advocaten Nico Meijering en Bas van Faassen. Zij melden vooralsnog geen nadere mededelingen te doen.

Shukrula (36) werd in april gearresteerd. Hij wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi en is opgepakt na een bezoek aan zijn cliënt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Shukrula is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt. Begin 2023 is advocatenneef Youssef T. veroordeeld voor het doorspelen van berichten. Taghi's andere voormalige advocaat Inez Weski wordt daar ook van verdacht, de strafzaak tegen haar is nog bezig.

Taghi zit opnieuw zonder bijstand

Eind november werd Shukrula, samen met Carlo Crince le Roy en later Sultan Kat, de advocaat van Taghi. Die laatste twee hebben inmiddels laten weten dat zij ook de verdediging van Taghi neerleggen. Hij zit dus opnieuw zonder juridische bijstand in het grote liquidatieproces. Het strafrechtelijk onderzoek naar Shukrula begon afgelopen december met informatie van de AIVD, meldde het Openbaar Ministerie direct na de arrestatie.

De rechtbank veroordeelde Taghi vorig jaar tot een levenslange gevangenisstraf. Momenteel loopt het hoger beroep in deze zaak.

