Taghi vindt geen advocaat meer: 'Keer op keer nul op het rekest'

Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-liquidatieproces, staat opnieuw zonder advocaat. Tijdens een zitting in de zwaarbeveiligde rechtbank op het terrein van de PI in Vught liet hij weten dat geen enkel kantoor hem nog wil bijstaan. Hij zou inmiddels zes advocatenkantoren hebben benaderd, zonder succes.

Sinds de arrestatie van zijn advocaat Vito Shukrula in april is Taghi weer op zichzelf aangewezen in de rechtszaal. "Ik zal nooit meer zo'n advocaat vinden die zo hard voor mij werkt", zei hij maandag. Hij roemde Shukrula’s inzet en kennis van het omvangrijke strafdossier: "Hij heeft zijn nek uitgestoken voor mij."

Pogingen om een nieuwe raadsman of -vrouw te vinden hebben volgens Taghi niets opgeleverd. Sommige kantoren zouden hem zelfs niet eens te woord willen staan. "Keer op keer kreeg ik nul op het rekest."

De toezichthouder op de advocatuur, de zogeheten deken, zou eerder twee advocaten van de Zuidas hebben voorgesteld, gespecialiseerd in fraudezaken. Maar Taghi ziet dat niet zitten: "Ik wil zeker rechtsbijstand, maar wel van iemand met ervaring in liquidatiezaken."

Zorgen

Rechtbankvoorzitter Remco Tump sprak zijn zorg uit over het aanhoudende gebrek aan juridische bijstand: het wordt volgens hem "een steeds groter probleem" in deze strafzaak.

Het is niet de eerste keer dat een advocaat van Taghi in opspraak komt. Shukrula is inmiddels de derde die is opgepakt. Eerder werd zijn neef en advocaat Youssef T. veroordeeld voor het doorspelen van berichten uit de extra beveiligde gevangenis. Ook voormalig advocate Inez Weski wordt van datzelfde verdacht. De strafzaak tegen haar loopt nog.

