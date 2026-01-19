Voormalig advocaat Ridouan Taghi mag weer aan de slag als advocaat

Vito Shukrula, de voormalige advocaat van Ridouan Taghi mag onder voorwaarden weer aan de slag als advocaat. Dat meldt zijn verdediging na een beslissing van de Raad van Discipline maandag. Shukrula werd afgelopen april aangehouden. Hij wordt nog steeds verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Volgens justitie heeft Shukrula berichten van Taghi doorgespeeld.

Na de aanhouding in april werd Shukrula geschorst als advocaat. Eind november is een verzoek ingediend om deze schorsing op te heffen. "Dat verzoek was mede gebaseerd op ons standpunt dat de tegen hem opgestarte strafzaak moet berusten op meerdere misverstanden die aan de zijde van de AIVD en het OM zijn gerezen wat betreft taken en werkzaamheden van een strafadvocaat", schrijft de verdediging van Shukrula in een verklaring. "Naast het oppakken van zijn werkzaamheden zal Shukrula zich met ons verder toeleggen op het zo snel als mogelijk (doen) beëindigen van de strafzaak", valt er verder te lezen in deze verklaring.

Proportioneel en evenwichtig

De toezichthouder van de Amsterdamse Orde van Advocaten laat weten zich te kunnen vinden in de beslissing en noemt die "proportioneel en evenwichtig". Op deze manier kan Shukrula in zijn inkomen voorzien, terwijl met de gestelde voorwaarden het vertrouwen in de advocatuur gewaarborgd blijft, aldus de deken.

De deken had het hof verzocht om de schorsing te verlengen, omdat Shukrula nog wordt verdacht van een "ernstig strafbaar feit", maar daarbij geeft de toezichthouder ook aan, dat zij "beschikt over beperkte informatie en context, waardoor het op dit moment niet mogelijk is een inhoudelijk oordeel over de verdenking te geven". De Raad van Discipline zal het bezwaar van de deken op een later moment behandelen.

Derde advocaat

Vito Shukrula is de derde advocaat van Taghi die werd aangehouden. Ridouan Taghi zit sinds de aanhouding nog altijd zonder verdediging in het hoger beroep van het grote liquidatieproces Marengo. De rechtbank de zaak eerder veroordeeld voor een levenslange celstraf. Eerder werd zijn advocatenneef Youssef veroordeeld. Later werd ook zijn toenmalige advocaat Inez Weski opgepakt. Justitie verdenkt haar ook van het doorspelen van berichten van Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij vastzit.

Ridouan Taghi en twee medeverdachten werden in 2024 veroordeeld tot levenslang: