OM eist 4,5 jaar cel tegen Inez Weski voor 'deelname criminele organisatie'

Rechtszaak

2 apr 2026, 17:10 - Update: 2 apr 2026, 20:09

 Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 4,5 jaar cel geëist tegen Inez Weski. Justitie vervolgt de 71-jarige oud-advocate voor deelname aan de criminele organisatie van haar oud-cliënt Ridouan Taghi.

Weski werd in april 2023 aangehouden en zat zo'n anderhalve maand in voorarrest. Volgens het OM heeft zij "een essentiële bijdrage geleverd aan het voortzetten van de drugshandel en het witwassen" door de organisatie van Taghi en daarin "een sleutelrol vervuld".

Weski zou als boodschapper hebben gefungeerd tussen Taghi, die sinds december 2019 vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), en de buitenwereld. "Zonder Weski was er geen ongecontroleerde communicatie mogelijk met de leider van de criminele organisatie", zei de officier van justitie.

Dat zou eerst zijn gebeurd met een telefoon waarmee versleuteld kon worden gecommuniceerd, die ze kreeg van de zus van Taghi. Later gebeurde dat via usb-sticks.

Tentakels van de georganiseerde misdaad'

Weski ontkent en heeft geen vragen willen beantwoorden, omdat zij zich houdt aan haar geheimhoudingsplicht. "We hebben ons meermaals afgevraagd hoe het mogelijk is dat Weski in de tentakels van de georganiseerde misdaad is beland", aldus de officier.

Het OM houdt in de eis geen rekening met eventuele druk die is uitgeoefend op Weski om mee te werken. Justitie meent dat zij als ervaren advocate die al lang zware criminelen bijstaat zich bewust moet zijn van deze mogelijke druk. "Als de dreiging het ontoelaatbare overschrijdt, dan moet ze hulp zoeken bij de orde van advocaten of de overheid."

Het OM houdt in de strafeis wel rekening met de hoge leeftijd van Weski en haar broze gezondheid. De oud-advocate zat niet in de zaal toen het OM de straf eiste.

Door ANP

Lees ook

Weski beroept zich op geheimhoudingsplicht bij start proces
Weski beroept zich op geheimhoudingsplicht bij start proces
Oud-advocaat Inez Weski wil nieuw onderzoek naar haar detentie
Oud-advocaat Inez Weski wil nieuw onderzoek naar haar detentie
Advocaat van Taghi blijft vastzitten wegens verdenking criminele betrokkenheid
Advocaat van Taghi blijft vastzitten wegens verdenking criminele betrokkenheid

Volg Hart van Nederland
