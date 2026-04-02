Weski beroept zich op geheimhoudingsplicht bij start proces

Voormalig advocaat Inez Weski heeft donderdag aan het begin van haar strafproces gezegd dat zij geen vragen kan en zal beantwoorden van de rechtbank. "Ik kan mijn geheimhoudingsplicht ook nu niet verbreken", aldus Weski. Zij staat terecht op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi.

"Ik ontken en bestrijd ten stelligste wat mij wordt verweten", zei Weski. Zij bezwoer dat haar advocaten "de onwaarde" van haar strafvervolging zullen aantonen. En zij benadrukte "dat ik me niet achter mijn toga verschuil, zoals het Openbaar Ministerie kennelijk kwaadwillend uitvent". Het OM heeft in een eerder stadium van de strafzaak gezegd dat Weski haar hoedanigheid als advocaat gebruikt om over de beschuldigingen aan haar adres niets te zeggen.

10:08 'Zaak-Weski vertraagd door fouten OM'

Doorgeven boodschappen Taghi

De voorzitter van de rechtbank besprak donderdagmorgen in hoog tempo de inhoud van het dossier. Daaruit zou onder meer moeten blijken dat Weski een cryptotelefoon heeft gekregen van familieleden van Taghi en daarmee heeft gecommuniceerd.

Ze zou boodschappen van en aan Ridouan Taghi hebben doorgegeven terwijl hij vastzat in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Er zouden onder meer berichten via de oudste zoon van Taghi, Faissal, zijn gewisseld over de handel in drugs en over betalingen van grote geldbedragen.

Donderdag behandelt de rechtbank de feiten in de zaak. Ook komt het Openbaar Ministerie naar verwachting met een strafeis. Voor de zaak is vier dagen uitgetrokken.