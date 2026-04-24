OM wil hogere straf voor brandstichter Arnhem

Rechtszaak

Vandaag, 17:01

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de celstraf van vier jaar die een 58-jarige man vrijdag kreeg voor brandstichting in de binnenstad van Arnhem. Het OM had tien jaar cel geëist tegen Koert H.

De rechtbank vond die eis te hoog, omdat deze uitging van een gerichte aanslag. Volgens de rechters was daar echter geen sprake van, maar van een 'impulsieve en asociale actie' die volledig uit de hand is gelopen. De grote brand ontstond in de nacht van 5 op 6 maart vorig jaar.

In de video hieronder is te zien hoe omwonenden de ochtend na de grote brand wakker worden in een vuurzee, met rondvliegend puin op straat.

Buurtbewoners Arnhem werden wakker in megabrand
Zwaar getroffen

Het OM vindt de opgelegde straf te laag. Justitie benadrukt dat er bij de brand doden hadden kunnen vallen en dat meerdere slachtoffers zwaar, onder meer psychisch, zijn getroffen. Twee medeverdachten werden door de rechtbank vrijgesproken. Volgens de rechters is er onvoldoende bewijs dat zij een actieve rol hadden bij de brandstichting.

