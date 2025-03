Onderzoek in afgebrande panden Arnhem afgerond: geen slachtoffers gevonden

Het onderzoek in de panden in Arnhem die vorige week in brand stonden is afgerond, meldt de politie. De ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) is nog aan het opruimen, aldus een politiewoordvoerster. Er is "geen indicatie" dat er slachtoffers zijn gevallen.

Medewerkers van de Forensische Opsporing Oost-Nederland deden sinds afgelopen weekend onderzoek. Een politiewoordvoerder laat weten dat onder meer sporenonderzoek is gedaan. Verder is de politie enorm goed geholpen door de tips en camerabeelden van omwonenden en ondernemers.

In bovenstaande video zie je hoe Charlotte een inzamelingsactie is gestart voor gedupeerden van de brand.

Een deel van het blok waar de brand woedde, moest gesloopt worden om te blussen. Het blok is instabiel geworden door de brand.

De politie heeft op de ochtend van de brand met man en macht geprobeerd iedereen uit de panden te halen. Er is nog steeds niemand vermist opgegeven. Mocht de brandweer toch nog iets zien, dan wordt de politie geïnformeerd.

Opzettelijke brandstichting

Drie mannen zijn het afgelopen weekend aangehouden en worden verdacht van opzettelijke brandstichting. Dinsdag meldde het Openbaar Ministerie (OM) dat er geen aanwijzingen zijn voor een doelgerichte aanslag op het pand van feestwinkel SoLow, waar de brand begon. Over het motief en de manier waarop er brand werd gesticht, doen politie en OM geen mededelingen vanwege het lopende onderzoek.

Tientallen bewoners moeten nog horen of en wanneer ze terug kunnen naar hun huizen. Van de mensen die halsoverkop hun huis moesten verlaten, zijn er volgens een woordvoerder van de gemeente de afgelopen dag zes naar de speciaal ingerichte noodbalie gekomen. Zij hadden bijvoorbeeld hun rijbewijs of paspoort niet mee kunnen nemen bij het verlaten van hun huis en konden deze bij de gemeente laten vervangen.

ANP