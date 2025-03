'Verdachte brand Arnhem bekende overlastgever: poep en plas in trappenhuis'

Een van de verdachten die is opgepakt voor de brand in het centrum van Arnhem, zou al langer bekendstaan als een grote overlastgever. Dat meldt de NOS. Het gaat volgens de nieuwsorganisatie om de 57-jarige Koert H. uit dezelfde plaats.

De mannen van 57, 41 en 30 jaar werden zaterdag opgepakt door de politie. Dit gebeurde in de woning van H., niet ver van de plek van de brand. Buurtbewoners vertellen de NOS dat H. de woning in 2023 na een scheiding kocht en dat de overlast vrijwel direct begon. Zo draaide hij harde muziek, schold hij buurtbewoners uit en werd er in het trappenhuis gepoept en geplast. Ook kwamen er louche figuren over de vloer.

Op beelden in handen van de NOS zou te zien zijn hoe de drie verdachten in de nacht van woensdag op donderdag bij de woning van H. aankwamen. Dit was een kwartier na de melding van de brand. De mannen leken onder invloed, trapten tegen deuren en waren aan het zingen. Een buurtbewoner meldde dit toen bij de politie.

Onzekerheid over woning

Vijf panden van bewoners en één pand van een ondernemer zijn volledig verwoest door de brand, meldde de gemeente dit weekend. Voor 45 bewoners van andere getroffen panden blijft het onzeker of en wanneer ze kunnen terugkeren naar hun huizen. "Als we mensen duidelijkheid kunnen bieden, dan doen we dat", zegt een woordvoerder van burgemeester Ahmed Marcouch.

De mensen die (nog) niet terug kunnen, hebben volgens de woordvoerder grotendeels zelf onderdak geregeld, bijvoorbeeld via vrienden of familie. Een klein deel wordt met hulp van de gemeente opgevangen. De gemeente blijft dit voor hen regelen zolang het nodig is.

Hart van Nederland/ANP