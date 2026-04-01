OM eist 10 jaar cel tegen hoofdverdachte brandstichting binnenstad Arnhem

Het Openbaar Ministerie heeft woensdagochtend tien jaar cel geëist tegen Koert H. (58) uit Arnhem voor brandstichting in de binnenstad van Arnhem. Bij de enorme brand in de nacht van 5 op 6 maart vorig jaar werden tien historische panden verwoest. In de zaak van de twee medeverdachten, Ricky N. (42) en Mark V. (31), vraagt de officier van justitie om vrijspraak.

Het OM verdenkt H. ervan een container met karton achter een winkelpand in de Varkensstraat in brand te hebben gestoken. Hierbij waren N. en V. ook aanwezig. Zij zijn volgens het OM niet medeplichtig, omdat er geen bewijs is dat zij actieve handelingen hebben verricht. H. ontkent de brand te hebben aangestoken.

De verwoestende brand had grote impact op de buurtbewoners:

1:58 Buurtbewoners Arnhem werden wakker in megabrand

De mannen liepen om 02.55 uur door de Varkensstraat, op weg naar de nachtwinkel om sigaretten te kopen. Op camerabeelden, die in de rechtbank werden getoond, is te horen dat H. in de Varkensstraat tegen de medeverdachten zegt: "Hee, laten we dat ding in de fik steken. Vind ik leuk". Daarop zou Ricky N. (42) hebben geantwoord: "Ja, kunnen we wel even doen, ja." Mark V. (31), die rokend op de beelden is te zien, heeft bij de politie verklaard dat hij heeft gezien dat H. het afval in brand stak.

Rechtbanktekening van (VLNR) Koert H., Mark V. en Rik N. tijdens de eerste pro-formazitting van het onderzoek Beeld: ANP/Aloys Oosterwijk

Wonder

De verdachten stonden volgens het OM, buiten beeld, bijna veertig seconden stil bij de container. Tien minuten nadat de mannen zijn weggelopen, ontwikkelde zich een enorme uitslaande brand. De vuurzee verplaatste zich na verloop van tijd razendsnel. Tientallen woningen werden net op tijd ontruimd. "Bij de brand zijn geen doden of zwaargewonden gevallen. Dat mag gerust een wonder heten", zei de officier van justitie.

Dinsdag, op de eerst dag van de strafzaak, werden de verklaringen van de slachtoffers besproken. Daaruit werd duidelijk hoe groot de impact van de brand nog altijd is.

Angst

Een van hen vertelde hoe ze midden in de nacht wakker schrok in haar woning boven de winkel SoLow, waar het vuur begon. Door de hitte kreeg ze de ramen niet open. Ze wist uiteindelijk via de trap naar beneden te komen, dwars door de rook. "Eenmaal buiten was ik helemaal alleen", zei de vrouw. "Ik weet nog precies hoe stil en oorverdovend luid vuur kan zijn. Terwijl ik daar alleen was, stonden jullie te lachen op het balkon", richtte ze zich tot de verdachten van brandstichting.

" De brandweer kon mijn huis niet meer in. Als ik niet wakker was geworden om te vluchten, was ik er niet meer geweest", vertelde ze. "Al mijn spullen, alles waar mijn identiteit in zat, verbrandde die nacht. Het verdriet van wat verloren is gegaan, zal altijd blijven. Vooral de angst zal ik nooit meer vergeten."

De rechtbank doet op 24 april uitspraak.