Heftige verklaringen na brand Arnhem: 'Het verdriet zal altijd blijven'

Op de eerste dag van de strafzaak over de grote brand in de Arnhemse binnenstad, in maart vorig jaar, heeft de rechtbank geluisterd naar verklaringen van slachtoffers. Daaruit werd duidelijk hoe groot de impact van de brand nog altijd is.

Een van hen vertelde hoe ze midden in de nacht wakker schrok in haar woning boven de winkel SoLow, waar het vuur begon. Door de hitte kreeg ze de ramen niet open. Ze wist uiteindelijk via de trap naar beneden te komen, dwars door de rook. "Eenmaal buiten was ik helemaal alleen", zei de vrouw. "Ik weet nog precies hoe stil en oorverdovend luid vuur kan zijn. Terwijl ik daar alleen was, stonden jullie te lachen op het balkon", richtte ze zich tot de verdachten van brandstichting.

Omwonenden waren erg ontdaan na de brand:

'Zal angst nooit meer vergeten'

"De brandweer kon mijn huis niet meer in. Als ik niet wakker was geworden om te vluchten, was ik er niet meer geweest", vertelde ze. "Al mijn spullen, alles waar mijn identiteit in zat, verbrandde die nacht. Het verdriet van wat verloren is gegaan, zal altijd blijven. Vooral de angst zal ik nooit meer vergeten."

Bij de enorme brand in de nacht van 5 op 6 maart vorig jaar werden tien panden verwoest. Het OM verdenkt drie mannen van het in brand steken van een container met karton.

De rechtbank wil graag met de verdachte in gesprek, zei de rechtbankvoorzitter. Maar N. is formeel niet verplicht om zijn eigen strafzaak bij te wonen, legde ze uit. De zaak is lang geleden gepland en met alle partijen afgestemd. De rechtbank besloot dat het daarom belangrijker is om de zaak voort te zetten.

De rechtbank doet op 24 april uitspraak.