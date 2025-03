Sloop door brand getroffen gevels Varkensstraat Arnhem van start

Woensdagochtend is de gedeeltelijke sloop van de gevels in de Varkensstraat in Arnhem van start gegaan. De panden zijn beschadigd geraakt door de grote brand van een week geleden in de Arnhemse binnenstad. Op beelden is een kraanwagen te zien die het sloopwerk verricht.

De gevels die gesloopt worden, horen bij de gebouwen die dusdanig zijn uitgebrand dat ze niet meer bewoonbaar zijn. Alleen de instabiele delen worden afgebroken. Dat zijn voorlopig de bovenste delen van de 19e-eeuwse gevels en muren.

Door gericht te slopen, hoopt het Arnhemse stadsbestuur de middeleeuwse bouwmuren en kelders te behouden. Die zijn van een aanzienlijk groter cultuurhistorisch belang dan behoud van de sobere en door de brand aangetaste 19e-eeuwse gevels, schreef het college eerder deze week aan de gemeenteraad.

Terug naar huis

Na het slopen van de twee bovenste verdiepingen, wordt het werk stilgelegd en kijken constructeurs of er nog meer moet worden gesloopt, zegt de uitvoerder van het sloopwerk tegen Omroep Gelderland. Hij verwacht donderdag en vrijdag nog bezig te zijn.

Vanwege instortingsgevaar konden de bewoners tegenover de afgebrande panden nog niet naar huis. Momenteel wachten nog 35 bewoners op een terugkeer. Mogelijk zouden een deel van de bewoners ergens volgende week dan weer terug naar huis kunnen.

In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 maart woedde er een megabrand in historische panden in het centrum van Arnhem. Tientallen panden werden getroffen. Bewoners moesten halsoverkop hun huis verlaten en verschillende ondernemers zagen hun levenswerk in vlammen opgaan.

