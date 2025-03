Getroffen ondernemers brand Arnhem gaan weer open: 'We gaan ervoor!'

Eindelijk kunnen ze weer open: de deuren van de getroffen panden van verschillende Arnhemse ondernemers. “Het is nog niet ideaal, maar we zijn erg blij open te kunnen. We gaan er weer voor!” vertelt Monique Warnier, mede-eigenaar van Boekhandel Hijman Ongerijmd.

In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 maart woedde er een megabrand in historische panden in het centrum van Arnhem. Tientallen panden werden getroffen. Bewoners moesten halsoverkop hun huis verlaten. Verschillende ondernemers zagen hun levenswerk in vlammen opgaan. Na dagen van puinruimen en schade opnemen, konden meerdere ondernemers zaterdag hun zaak weer openen.

Boekhandel

De plaatselijke boekhandel van Arnhem is de hele ochtend bezig geweest om de zaak in te richten. “We kunnen er weer tegenaan! Al kan nog niet de hele winkel open. De achterzijde van ons pand staat recht tegenover een nog instabiele gevel. Het voorste deel van onze winkel mogen we gebruiken; de achterzijde blijft nog dicht. We zijn blij weer open te kunnen.”

Burgemeester Ahmed Marcouch maakte zaterdag een ronde door zijn stad. "Het is heel mooi om te zien dat er zoveel mensen uit Arnhem en daarbuiten steun komen verklaren. Een glimlach, klopje op de schouder, een boek kopen of een vorkje prikken in deze hoek. Dat helpt ontzettend", zei hij tegen Hart van Nederland.

Restaurant

Ook restaurant Amigo opent zaterdagavond weer voor het eerst haar deuren. Eigenaresse Lies is hoogzwanger en is toevalligerwijs op de dag van de brand op vakantie gegaan. “Drie uur na het uitbreken van de brand is zij geland op Curaçao”, vertelt zus Suzanne. “Ik ben in de regelstand geschoten en afgelopen tien dagen heeft het hele team non-stop gewerkt. Nu run ik haar restaurant. Heel bizar eigenlijk, maar het gaat helemaal goedkomen.”