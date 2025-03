'Verbroedering na grote brand': Marcouch prijst saamhorigheid Arnhem

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft vlak voor het einde van de ramadan een persoonlijke boodschap gedeeld met zijn stadsgenoten. In de brief blikt hij terug op de heftige brand in het centrum van Arnhem eerder deze maand, die diepe indruk maakte op de gemeenschap.

In de bovenstaande video vertellen ooggetuigen en omwonenden over de felle brand die zich razendsnel verspreidde in het oude centrum van de stad.

Volgens Marcouch liet de stad in moeilijke tijden zien wat echte saamhorigheid betekent. "We hadden elkaar hard nodig, de afgelopen maand", schrijft hij. De brand bracht de stad niet alleen in rep en roer, maar zorgde er ook voor dat veel Arnhemmers elkaar opzochten en hielpen. "We keken naar onze stadgenoten om, zetten er samen de schouders onder", aldus de burgemeester.

De brief, bedoeld als wens voorafgaand aan het islamitische Eid al-Fitr, benadrukt hoe belangrijk het is om verbonden te blijven met de mensen om ons heen. Marcouch haalt daarin ook de Koran aan, waarin volgens hem wordt aangemoedigd om relaties met anderen te koesteren – met het gezin, collega’s én buren.

'Het belooft een vreugdevolle periode te worden'

De burgemeester kijkt in zijn boodschap ook vooruit naar andere religieuze momenten die eraan komen: het joodse Pesach en het christelijke Pasen. Volgens Marcouch biedt deze tijd ruimte voor ontmoeting, verbinding en bezinning. "Het belooft een vreugdevolle periode te worden, waarin wij gezamenlijk het brood breken, ons broederschap vieren en betekenisvolle gesprekken voeren."

De brand in de Arnhemse binnenstad veroorzaakte veel schade en maakte een grote impact op ondernemers, bewoners en bezoekers. Marcouch benoemt de ramp als een moment dat de stad dichter bij elkaar bracht.

ANP