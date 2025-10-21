Terug

Twee verdachten grote brand binnenstad Arnhem op vrije voeten

Brand

Vandaag, 13:15

Twee van de drie verdachten van de grote brand in de Arnhemse binnenstad mogen naar huis. De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag bepaald dat ze hun proces, dat eind maart volgend jaar plaatsvindt, in vrijheid mogen afwachten.

Bij de enorme brand in de nacht van 5 op 6 maart werden tien panden verwoest. Volgens de rechtbank blijkt uit aanvullend onderzoek dat de verdachten Mark V. (31) uit Arnhem en Ricky N. (42) zonder adres, die worden verdacht van brandstichting, geen actieve handelingen hebben verricht toen hoofdverdachte Koert H. (58) voorstelde een container met karton in brand te steken. H. blijft wel vastzitten.

Omwonenden waren erg ontdaan na de brand:

Buurtbewoners Arnhem werden wakker in megabrand
1:58

Buurtbewoners Arnhem werden wakker in megabrand

De zaak draait om de vraag of de verdachten alle drie een wezenlijke bijdrage hebben geleverd. "Alleen ergens bij zijn, is niet genoeg", legde de rechtbankvoorzitter uit. Uit camerabeelden blijkt dat H. sprak over het in de fik steken van een container. Hij heeft dat zelf ook bekend. De drie mannen bleven daarna nog enige tijd staan bij de container, waar volgens het Openbaar Ministerie de brand is ontstaan.

Scenario's

Na de vorige zitting in augustus was het wachten op onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) over wat de verdachten precies hadden gezegd. Dat onderzoek is nu afgerond, maar daaruit valt volgens de rechtbank niet "een actieve bijdrage" van V. en N. af te leiden.

Tijdens de zitting dienden advocaten van de verdachten onderzoekswensen in. Zo wilde de raadsvrouw van V. dat het NFI alternatieve scenario's onderzoekt, waaronder de mogelijkheid dat de brand door een uit het raam van een buurtbewoner gegooide sigaret is ontstaan.

Zo krijg jij de Hart van Nederland-'app' op jouw telefoon
Zo krijg jij de Hart van Nederland-'app' op jouw telefoon

De advocaat van N. wilde onafhankelijk onderzoek naar de vraag of de verdachten konden voorzien dat een brand in een container zich zo heftig kon uitbreiden. De rechtbank wees beide verzoeken af. De vraag of de mannen de gevolgen van de brand in de Varkensstraat konden voorzien, is volgens de rechtbank een juridische vraag. "Het is aan de rechtbank dit te beoordelen."

Op 13 januari is er opnieuw een voorbereidende zitting in de zaak van H. De inhoudelijke behandeling met alle drie verdachten staat gepland op 31 maart en 1 april 2026. De rechtbank besloot een dag extra uit te trekken om ruimte te bieden aan alle slachtoffers.

Door ANP

