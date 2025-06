Verdachten ontkennen brandstichting in Arnhem

De advocaten van de drie verdachten van brandstichting in de Arnhemse binnenstad hebben de rechtbank dinsdag gevraagd hun voorarrest op te heffen of te schorsen. De verdachten ontkennen de brand te hebben gesticht of beschuldigen elkaar.

Bij de enorme brand in de nacht van 5 op 6 maart werden tien panden verwoest. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de drie verdachten brand gesticht in een container met papier en karton die in een smalle steeg stond. Het vuur sloeg over naar de panden.

Camerabeelden

Mark V. (31), Ricky N. (42) en Koert H. (57) waren 's nachts op weg naar de avondwinkel toen ze de container tegenkwamen. Op camerabeelden zou te horen zijn dat H. tegen de medeverdachten zegt: "Hee, laten we dat ding in de fik steken", waarop N. zou hebben geantwoord: "Kan je wel doen". N. vertelde de rechters dat hij het voorstel van H. niet serieus nam. Bij hun vertrek was er nog geen rookontwikkeling te zien, benadrukte de advocaat van V. tijdens de eerste inleidende zitting.

Ook V. zou het voorstel om de container in brand te steken niet serieus hebben genomen. "Nee, rot op man", zou hij hebben geantwoord. Volgens zijn advocaat had V. geen uitvoerende rol bij de brand. "Hij is doorgelopen richting de avondwinkel, zoals het plan was. Hij heeft zich verbaal en fysiek gedistantieerd. En er was toen aantoonbaar nog geen brand die moest worden geblust. Mijn cliënt was zich van geen kwaad bewust", aldus V.'s raadsvrouw. V. zelf noemde de brand "aangrijpend" en "een verlies van zoveel mooie panden en dierbare spullen".

"Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is", zei N. over de brand. "Ik weet als geen ander hoe het is om alles te verliezen." Hij verbleef vaak in de opvang en vertelde de rechters al lange tijd op straat te leven. "Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek met de verkeerde mensen", zei de raadsman van N.

Complex onderzoek

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet de komende maanden onderzoek naar de audiofragmenten van de beelden, waarmee het OM wil aantonen wie precies wat heeft gezegd. De officier van justitie noemt het onderzoek complex en omvangrijk, omdat er veel aangiftes van slachtoffers zijn. "Deze brand heeft enorme impact gehad op heel veel levens", zei ze. Ze meldde dat de brandstichting zelf niet door camera's is vastgelegd. "In 38 seconden moet de brand gesticht zijn."

De volgende zittingen zijn op 19 augustus en 21 oktober. De rechtbank wil de zaak op 31 maart 2026 inhoudelijk behandelen.

ANP