Donny M. gaat niet in hoger beroep tegen straf van 25 jaar cel en tbs

Donny M ziet af van een hoger beroep in de zaak rond de misbruikte en vermoorde Gino. Dat hebben M.'s advocaten Maikel Horsch en Sjanneke de Crom maandag laten weten.

In bovenstaande video hoor je de strafeis tegen Donny M.

"Hoewel de verdediging zich met bepaalde onderdelen van het vonnis niet kan verenigen, heeft cliënt ervoor gekozen geen gebruik te maken van zijn recht hoger beroep in te stellen tegen het vonnis", aldus beide advocaten in een verklaring. "Zoals cliënt zelf eerder heeft erkend zijn de bewezenverklaarde feiten afschuwelijk en dat is de reden dat hij de door de rechtbank opgelegde straf en maatregelen accepteert. Daarnaast wil hij het de betrokken partijen, in het bijzonder de nabestaanden van Gino, niet aandoen nogmaals geconfronteerd te worden met deze afschuwelijke feiten tijdens het proces in hoger beroep."

25 jaar cel

De rechtbank in Maastricht heeft de 25-jarige Donny M. in november veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het ontvoeren, seksueel misbruiken en vermoorden van de 9-jarige Gino van der Straeten.

Gino verdween op 1 juni 2022 in Kerkrade. Drie dagen later arresteerde de politie M. Hij leidde de politie naar de plek waar hij het stoffelijk overschot van het jongetje had gedumpt, vlak bij zijn woning in Geleen. Hij had Gino daarheen meegenomen, seksueel misbruikt en tenslotte gesmoord met een kussen.

