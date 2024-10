Donny M. met trillende stem in slotwoord: dood Gino had nooit mogen gebeuren

"Het besef dat ik een onschuldige jongen van 9 jaar dit kan aandoen, een jongen die nog een heel leven voor zich had. Het besef dat ik niet alleen het leven van Gino heb afgenomen, maar ook van zijn familie. Het besef dat ik de samenleving heb gechoqueerd met mijn afschuwelijke daden... Dit had nooit mogen gebeuren."

Dat zei de 24-jarige Donny M. vrijdag in zijn laatste woord, aan het slot van het vierdaagse, beladen strafproces bij de rechtbank in Maastricht waarvan hij het middelpunt was. M. las de vooraf geschreven verklaring met trillende stem voor.

"Ik wil sorry zeggen. Voor wat de jongen heeft moeten doorstaan door mij. Voor het verdriet, voor het onherstelbare leed dat ik jullie heb aangedaan, voor dat ik jullie drie dagen heb laten zoeken en gewoon mijn mond hield, voor dat ik op bepaalde punten heb gelogen."

M. bood in zijn slotverklaring aan de nabestaanden aan dat hij antwoorden wil geven op vragen die zij in de toekomst mogelijk voor hem hebben. M. bood ook zijn verontschuldigingen aan aan de vriend met wie hij in 2019 ontucht pleegde. Hij heeft dit gefilmd. M. erkende dat hij misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van de jongen en dat hij hem iets vreselijks heeft aangedaan.

Strafeis

Eerder op de dag pleitten de advocaten van Donny M. bij de rechtbank in Maastricht voor een veel lagere gevangenisstraf dan geëist door het Openbaar Ministerie. Justitie eiste afgelopen woensdag naast een gedwongen tbs-behandeling 28 jaar cel. "Een absurd hoge eis", aldus raadsvrouw Sjanneke de Crom. "Hier zit geen monster, geen roofdier, hier zit een mens."

Het OM staat nog steeds achter de strafeis tegen Donny M., die het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van de 9-jarige Gino van der Straeten heeft toegegeven. Het OM spreekt van "een absurd ernstige en gruwelijke zaak".

Lichaam gedumpt

M. heeft bekend dat hij Gino van der Straeten op 1 juni 2022 in Kerkrade heeft ontvoerd. In zijn huis in Geleen heeft hij de jongen misbruikt en vermoord. Het lichaam van Gino dumpte hij in de buurt van zijn huis, in een houthok bij een afgebrand huis. Drie dagen later arresteerde de politie M. Hij wees de plek waar het dode jongetje lag vervolgens aan.

De rechtbank doet uitspraak op 27 november.

Hart van Nederland/ANP