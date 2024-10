Zitting zaak-Gino kort geschorst wegens oplopende emoties

De zitting in de rechtszaak tegen Donny M. is vrijdag kort geschorst. Op de laatste dag van het vier dagen durende proces werd het onrustig toen de advocaat van de vader van slachtoffer Gino aan het woord was.

Tijdens het verhaal van advocaat Nino Pennino liepen de emoties hoog op, zoals op bovenstaande video is te zien. Pennino benadrukt dat Gino's vader wel degelijk in beeld is, en ook kapot is van het verlies. Dat schiet bij Gino's zus Naomi in het verkeerde keelgat. Ze gaat staan en schreeuwt: "Waar was hij dan tijdens het zoeken?"

Na een korte onderbreking kon de zaak worden hervat.