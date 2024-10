Advocaten Donny M. pleiten voor lagere straf in zaak-Gino: 'Hier zit geen monster'

De advocaten van Donny M. pleit voor een lagere straf dan de 28 jaar cel die tegen hem is geëist, voor het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van het 9-jarige jongetje Gino van der Straeten. "Hier zit geen monster", aldus de verdediging.

Volgens de verdediging is het duidelijk dat M. moet boeten voor zijn daden, maar ze zijn het niet eens met de duur van de gevangenisstraf. De advocaten geven aan dat er sprake is van verminderde toerekeningsvatbaarheid, en vinden het niet logisch dat de behandeling pas over jaren kan plaatsvinden. "Dan wordt hij pas na 23 jaar behandeld, tegen zijn 50e. Dat slaat nergens op."

Zelf misbruikt

De vele media-aandacht voor de zaak zou een andere reden voor strafvermindering moeten zijn, pleit de verdediging. Ook werd M. zelf misbruikt in 2009 en 2010. Daarbij zou veel tegen hem zijn geschreeuwd. "Toen hij Gino zag dacht Donny terug aan de periode dat hij zelf misbruikt is." Bekijk het betoog van de advocaten van M. in de bovenstaande video.

Het OM eiste woensdag 28 jaar en tbs met dwangverpleging tegen de 24-jarige M. Hij ontvoerde de 9-jarige Gino op 1 juni 2022 in Kerkrade. In zijn woning in Geleen heeft hij het jongetje drugs gegeven (xtc en een erectiepil), misbruikt en uiteindelijk gedood door hem te smoren met een kussen, aldus zijn verklaring. Het lichaam van het jongetje werd drie dagen later gevonden, op minder dan 100 meter van het huis van M.