OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Weer negen gewonden busongeval Zwitserland terug in Nederland

Weer negen gewonden busongeval Zwitserland terug in Nederland

Ongeluk

Vandaag, 19:50

Opnieuw zijn gewonden van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross meldt dat het dinsdag om negen personen gaat, in plaats van de eerder verwachte zeven. "Daarmee zijn inmiddels 37 mensen weer in Nederland of onderweg."

Afgelopen donderdag kwamen bij het busongeluk, vlakbij het plaatsje Susch, vijf mensen om het leven. Veertig inzittenden raakten gewond. Volgens Eurocross liggen er nog zeven mensen in het ziekenhuis. "Voor morgen en overmorgen verwachten we dat vijf van hen terug kunnen reizen." Eurocross waarschuwt er wel voor dat "medische of praktische omstandigheden" voor een wijziging van de planning kunnen zorgen.

Dagtrip vanuit Oostenrijk

De bus was onderdeel van een Oad-reis naar Oostenrijk. Alle passagiers waren Nederlands. De dag van het ongeluk maakte het reisgezelschap vanuit Oostenrijk een dagtrip naar Zwitserland. Alle dodelijke slachtoffers waren ouder dan 70 jaar.

Door ANP

Lees ook

Elf betrokkenen busramp Zwitserland keren terug naar Nederland
Ongeluk
Elf betrokkenen busramp Zwitserland keren terug naar Nederland
Strafrechtelijk onderzoek naar chauffeur dodelijke busdrama Zwitserland
Ongeluk
Strafrechtelijk onderzoek naar chauffeur dodelijke busdrama Zwitserland
Touringcarbedrijf reageert voor het eerst na busramp: 'Diep geraakt'
Ongeluk
Touringcarbedrijf reageert voor het eerst na busramp: 'Diep geraakt'
Minder Nederlandse slachtoffers busongeluk terug dan gepland, nog tien in ziekenhuis
Ongeluk
Minder Nederlandse slachtoffers busongeluk terug dan gepland, nog tien in ziekenhuis
Zwitserse dorp Zernez herdenkt Nederlandse busdrama bij mis
Ongeluk
Zwitserse dorp Zernez herdenkt Nederlandse busdrama bij mis
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.