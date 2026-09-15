Weer negen gewonden busongeval Zwitserland terug in Nederland

Opnieuw zijn gewonden van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross meldt dat het dinsdag om negen personen gaat, in plaats van de eerder verwachte zeven. "Daarmee zijn inmiddels 37 mensen weer in Nederland of onderweg."

Afgelopen donderdag kwamen bij het busongeluk, vlakbij het plaatsje Susch, vijf mensen om het leven. Veertig inzittenden raakten gewond. Volgens Eurocross liggen er nog zeven mensen in het ziekenhuis. "Voor morgen en overmorgen verwachten we dat vijf van hen terug kunnen reizen." Eurocross waarschuwt er wel voor dat "medische of praktische omstandigheden" voor een wijziging van de planning kunnen zorgen.

Dagtrip vanuit Oostenrijk

De bus was onderdeel van een Oad-reis naar Oostenrijk. Alle passagiers waren Nederlands. De dag van het ongeluk maakte het reisgezelschap vanuit Oostenrijk een dagtrip naar Zwitserland. Alle dodelijke slachtoffers waren ouder dan 70 jaar.