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Touringcarbedrijf reageert voor het eerst na busramp: 'Diep geraakt'

Ongeluk

Vandaag, 06:56

Het touringcarbedrijf uit Eibergen dat betrokken was bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd. "Het tragische ongeval heeft ons diep geraakt", schrijft het bedrijf op Facebook. Ondertussen keren steeds meer betrokkenen terug naar Nederland.

"De afgelopen dagen hebben wij waar nodig en mogelijk onze medewerking verleend", schrijft het touringcarbedrijf verder. Onder het bericht zijn veel steunbetuigingen geplaatst. Het bedrijf voerde de reis uit voor Oad.

In Zwitserland is zondag een herdenkingsmis gehouden voor de slachtoffers van het busongeluk.

Twaalf mensen mogelijk maandag terug

Afgelopen weekend keerden zeventien getroffenen terug naar Nederland. Zaterdag kwamen dertien mensen terug en zondag nog eens vier.

Eurocross verwacht dat maandag twaalf mensen de terugreis kunnen maken. Dat aantal kan volgens de alarmcentrale nog veranderen door praktische of medische redenen. Voor dinsdag staat de terugkeer van nog eens drie personen gepland.

Tien mensen nog in ziekenhuis

Zondagavond lagen nog tien mensen in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hun zo snel mogelijk duidelijkheid geven over wanneer zij naar Nederland kunnen terugkeren.

Het ongeluk gebeurde donderdag in de buurt van het Zwitserse Susch. Vijf Nederlanders kwamen daarbij om het leven.

Door Redactie Hart van Nederland

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