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Zwitserse dorp Zernez herdenkt Nederlandse busdrama bij mis

Ongeluk

Vandaag, 16:35

Dertien personen die betrokken waren bij het busdrama in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Ondertussen heeft het ongeluk een flinke indruk achterlaten bij de inwoners van Zernez. Zondagochtend werd daar een herdenkingsmis georganiseerd voor de vijf dodelijke slachtoffers.

"We hebben zondag de mis, maar alles is veranderd na die bewuste donderdag. Het is een klein dorp. Er wonen 1200 mensen in het dorp en zo'n tragedie is niet normaal. We rouwen samen", vertelt pastoor Mathew Charthakuzhiyil aan Hart van Nederland.

Een vrouw uit het dorp laat weten dat de bewoners zijn geschrokken van het incident. "Het heeft ons erg beziggehouden. We zijn erg geschrokken. We dachten: hoe kon dit gebeuren?", vertelt ze.

Busongeluk

De Nederlanders bus was onderdeel van een Oad-reis naar Oostenrijk. Donderdag maakte het reisgezelschap een dagtrip naar Zwitserland. De bus raakte daar in het oostelijke kanton Graubünden van de weg.

De dodelijke slachtoffers waren allen ouder dan 70 en afkomstig uit verschillende plaatsen in Nederland. Ook raakten tien passagiers zwaar of middelzwaar gewond. Een groot aantal inzittenden liep lichte verwondingen op.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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