Busongeluk in Zwitserland brengt Marscha en Eddie terug naar Schegramp

Het recente busongeluk bij het Zwitserse Susch roept pijnlijke herinneringen op bij Marscha Bibo uit Epe en Eddie Gereke uit Delden. Marscha overleefde in 1996 de Schegramp, maar ondervindt nog dagelijks de gevolgen. De moeder van Eddie overleefde de ramp niet.

Op 12 februari 1996 raakte bij Winterberg een bus met medewerkers van Sportcentrum De Scheg uit Deventer en hun partners van de weg. Zeven mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond.

Bus stortte in ravijn

Marscha was toen 21 en zat samen met haar vriend, inmiddels haar man, in de bus. Na een dag skiën en langlaufen sloeg het weer om en werd het spekglad. De bus raakte van de weg en stortte in een ravijn.

Na de klap wist Marscha tussen gewonde en overleden collega's door naar buiten te komen. Haar vriend kon ze op dat moment niet vinden. Hij bleek zwaargewond en pas twee dagen later zag ze hem terug. Beiden dragen 30 jaar later nog altijd de gevolgen van de ramp. Nieuwe busongelukken brengen de herinneringen aan die dag direct terug.

Beide ouders verloren

Eddie was 14 toen zijn moeder bij de ramp om het leven kwam en zijn vader zwaargewond raakte. Die avond zag hij op het Achtuurjournaal dat bij Winterberg een bus was verongelukt, precies op de plek waar zijn ouders op skitrip waren.

Zijn vader overleefde de ramp, maar hield er ernstige lichamelijke klachten aan over. Begin dit jaar overleed hij na euthanasie vanwege die langdurige klachten. Daarmee verloor Eddie, 30 jaar na de ramp waarbij zijn moeder omkwam, ook zijn vader.