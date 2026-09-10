Doden bij busongeluk Zwitserland, 48 Nederlanders aan boord

Bij een ongeval met een touringcar bij het Zwitserse Susch zijn meerdere mensen om het leven gekomen en zijn meerdere gewonden gevallen. Het gaat om een Nederlandse busreis van Oad Reizen. Dat meldt de ANVR aan Hart van Nederland.

In de touringcar zaten 48 Nederlanders die op excursiereis waren. Wat de identiteit van de doden en gewonden is, is nog onbekend. De bus zou afkomstig zijn uit het Gelderse Eibergen. RTL Nieuws schrijft dat in de bus relatief oudere passagiers zaten.

Een woordvoerder van ANVR zegt dat de buschauffeur een manoeuvre moest maken vanwege een rots op de weg. Daarna kantelde de bus en gleed die naar beneden. Iets voor 20.00 uur plaatste de Zwitserse politie op X dat er een ongeval was gebeurd.

Hulpdiensten massaal aanwezig

Op beelden is te zien dat hulpdiensten massaal aanwezig zijn. Meerdere traumahelikopters zijn ingezet. De bus ligt op zijn kant.

Beeld: Engadiner Post / Jon Duschletta

Beeld: Engadiner Post / Jon Duschletta

Beeld: Engadiner Post / Jon Duschletta

Beeld: Engadiner Post / Jon Duschletta

Oad 'ontzettend aangedaan'

Oad is "ontzettend aangedaan" door het ongeval. Directeur Arjan Koster zegt niet meer details te kunnen geven over het ongeluk en dat de eerste zorg nu ligt bij hulp aan de slachtoffers. Hij zegt ook te wachten op officiële informatie van de Zwitserse autoriteiten voordat hij verdere uitlatingen doet.

Beeld: Engadiner Post / Jon Duschletta

Beeld: Engadiner Post / Jon Duschletta

Het ongeval was in de buurt van de plaats Susch in het oosten van Zwitserland, op enkele kilometers van zowel de grens met Oostenrijk als Italië.

Foto's: Engadiner Post / Jon Duschletta