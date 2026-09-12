Doden busongeluk Zwitserland zijn vier vrouwen en een man

De dodelijke slachtoffers van het busdrama in Zwitserland zijn vier vrouwen en een man uit diverse plaatsen. Het zijn allemaal 70-plussers. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Hart van Nederland.

Het gaat om vier vrouwen van tussen de 71 en 80 jaar. Ze komen uit Rotterdam, Maastricht, Haarlem en de provincie Noord-Brabant. Ook een 75-jarige man uit de provincie Groningen is overleden bij het busongeval. De families van de overleden slachtoffers zijn inmiddels geïnformeerd.

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Nederlandse ambassade ondersteunt gewonden en nabestaanden

Ambassadeur Karin Mossenlechner en haar collega's gaan zaterdag door met het bezoeken van de gewonden in de diverse ziekenhuizen. Vrijdag sprak het team onder meer met de aanwezige nabestaanden van de omgekomen slachtoffers. Daarnaast staat het ambassadeteam OAD en Eurocross bij om de betrokkenen bij het ongeval zo snel mogelijk terug naar Nederland te krijgen.

"Het team staat in nauw contact met de lokale autoriteiten, onder meer over de bezittingen die in de bus zijn achtergebleven. Deze zijn door de Zwitserse politie verzameld en zullen via OAD aan de reizigers of hun nabestaanden worden teruggegeven", meldt het ministerie aan Hart van Nederland.

Ambassade Wenen helpt bij repatriëring

Medewerkers van de ambassade uit Wenen kwamen vrijdagavond aan bij het hotel van de groep in Nauders. Zij bieden ook hulp aan OAD en Eurocross bij de repatriëring.