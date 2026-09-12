OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Eerste Nederlanders onderweg naar huis na busongeluk Zwitserland

Ongeluk

Vandaag, 10:41

De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland, zijn zaterdagochtend vertrokken naar Nederland. Het gaat om acht mensen. "Onder hen zijn ook de vier personen die niet in de verongelukte bus waren gestapt. Daarnaast reizen mensen mee van wie de verwondingen het toelaten. Twee getroffenen zijn vandaag op eigen gelegenheid naar Nederland vertrokken", zo laat Eurocross weten aan Hart van Nederland.

Daarnaast zijn er twee ambulances onderweg om nog slachtoffers op te halen. Ook ter plaatse worden ambulances gebruikt voor mensen die medisch vervoer nodig hebben.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Terugkeer per betrokkene bekeken

Er wordt per betrokkene gekeken naar de vervoersbehoefte. Hierbij wordt rekening gehouden met onder meer de fysieke situatie, de opvangmogelijkheden bij terugkeer in Nederland en de beschikbaarheid van reisdocumenten. "Niet iedereen beschikt op dit moment over reisdocumenten. De verongelukte bus is nog niet vrijgegeven en van veel betrokkenen liggen de documenten nog in de bus", legt Eurocross uit.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Dit weten we over het fatale busongeluk met Nederlanders in Zwitserland
Ongeluk
Dit weten we over het fatale busongeluk met Nederlanders in Zwitserland
Vijf doden bij ongeluk met Nederlandse touringcar in Zwitserland
Ongeluk
Vijf doden bij ongeluk met Nederlandse touringcar in Zwitserland
Zwitserse president diep geschokt na busdrama met 49 Nederlanders
Ongeluk
Zwitserse president diep geschokt na busdrama met 49 Nederlanders
Doden bij busongeluk Zwitserland, 49 Nederlanders aan boord
Overig buitenlands nieuws
Doden bij busongeluk Zwitserland, 49 Nederlanders aan boord
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.