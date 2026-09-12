Eerste Nederlanders onderweg naar huis na busongeluk Zwitserland

De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland, zijn zaterdagochtend vertrokken naar Nederland. Het gaat om acht mensen. "Onder hen zijn ook de vier personen die niet in de verongelukte bus waren gestapt. Daarnaast reizen mensen mee van wie de verwondingen het toelaten. Twee getroffenen zijn vandaag op eigen gelegenheid naar Nederland vertrokken", zo laat Eurocross weten aan Hart van Nederland.

Daarnaast zijn er twee ambulances onderweg om nog slachtoffers op te halen. Ook ter plaatse worden ambulances gebruikt voor mensen die medisch vervoer nodig hebben.

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Terugkeer per betrokkene bekeken

Er wordt per betrokkene gekeken naar de vervoersbehoefte. Hierbij wordt rekening gehouden met onder meer de fysieke situatie, de opvangmogelijkheden bij terugkeer in Nederland en de beschikbaarheid van reisdocumenten. "Niet iedereen beschikt op dit moment over reisdocumenten. De verongelukte bus is nog niet vrijgegeven en van veel betrokkenen liggen de documenten nog in de bus", legt Eurocross uit.