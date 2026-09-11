Zwitserse president diep geschokt na busdrama met 49 Nederlanders

De Zwitserse president Guy Parmelin is "diep geschokt en ontdaan" door het ernstige ongeluk met een Nederlandse touringcar donderdag. Bij het ongeluk in de buurt van de Zwitserse plaats Susch zijn volgens de politie meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 49 Nederlanders, onder wie de buschauffeur.

"Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden", schrijft Parmelin op X. "Ik betuig mijn oprechte medeleven aan de families van de overledenen." Ook bedankt hij de hulpverleners voor hun inzet. Volgens de president zullen de Zwitserse autoriteiten uitgebreid en grondig onderzoek doen naar de omstandigheden rond het ongeluk.

Oad probeert snel duidelijkheid te krijgen

Ook reisorganisatie Oad, die de excursie organiseerde, zegt "diep geschokt en aangeslagen door het tragische busongeluk in Zwitserland" te zijn. De organisatie laat weten in gedachten bij alle betrokkenen en hun naasten te zijn.

"De autoriteiten ter plaatse zijn momenteel volop bezig met de hulpverlening en het vaststellen van de situatie en het aantal slachtoffers", aldus Oad. Familieleden worden volgens de reisorganisatie zo snel mogelijk geïnformeerd en bijgestaan zodra er meer duidelijkheid is. "We zetten alles op alles om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen en de betrokkenen en hun families waar mogelijk te ondersteunen."

Mogelijk rotsblok op de weg

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Volgens de koepel van reisorganisaties, ANVR, moest de chauffeur uitwijken, mogelijk voor een rotsblok op de weg.

De Zwitserse politie liet eerder weten uit te gaan van een eenzijdig ongeluk.

Hulpdiensten zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het bergen van de reisbus. Het is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren, melden Zwitserse media.