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Vijf doden bij ongeluk met Nederlandse touringcar in Zwitserland

Ongeluk

Vandaag, 09:50

Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar in het Zwitserse Susch zijn donderdag vijf mensen om het leven gekomen. Veertig mensen raakten gewond, van wie drie zwaargewond en zeven 'middelzwaar gewond'. Dat meldt de politie van het Zwitserse kanton Graubünden. In de bus zaten in totaal 45 volwassenen.

In de Oad-bus zaten volgens hulporganisatie Eurocross 48 passagiers en een chauffeur, allen Nederlands. De Zwitserse politie spreekt van 45 volwassenen in de bus. Het is niet bekend of er daarnaast nog minderjarigen betrokken zijn.

De touringcar reed rond 16.45 uur van Zernez richting Susch. Ter hoogte van Less raakte de bus bij wegwerkzaamheden van de weg en kantelde.

Zeven reddingshelikopters ingezet

Voor de hulpverlening werden zeven reddingshelikopters en dertien ambulanceteams ingezet. Alle gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Ook onder meer brandweerkorpsen, medische hulpverleners en meerdere patrouilles en specialisten van de kantonpolitie Graubünden waren bij de hulpverlening betrokken.

Koningspaar betuigt medeleven

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk. "Ons hart gaat uit naar de nabestaanden, naar iedereen die nu in angst verkeert om het lot van dierbaren en naar de gewonden", schrijft het koningspaar op sociale media. "Wij voelen ons met u verbonden bij deze grote tragedie."

Het Openbaar Ministerie van Graubünden en de kantonpolitie onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De identiteit van de vijf overleden personen is nog niet vastgesteld.

Door Redactie Hart van Nederland

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