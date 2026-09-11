Dit weten we nu over het busongeluk met Nederlanders in Zwitserland

Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn vijf mensen omgekomen en veertig mensen gewond geraakt. Over het aantal inzittenden bestaat nog onduidelijkheid. Eurocross spreekt van 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur, de Zwitserse politie van 45 volwassenen. De bus botste op een vangrail en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog niet vastgesteld. Dit weten we tot nu toe.

Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond 16.45 uur bij Susch, in het oosten van Zwitserland en op enkele kilometers van de grenzen met Oostenrijk en Italië. De touringcar was van reisorganisatie Oad en werd gebruikt voor een excursiereis. De bus was maandag naar Oostenrijk vertrokken en maakte donderdag een daguitstap naar Zwitserland.

Dit weten we tot nu toe: Vijf mensen zijn omgekomen en veertig mensen raakten gewond.

Drie mensen zijn zwaargewond en zeven "middelzwaar gewond".

Over het precieze aantal inzittenden bestaat nog onduidelijkheid.

Het ongeluk gebeurde donderdag rond 16.45 uur bij Susch in Zwitserland.

De bus botste op een vangrail en kantelde.

De Nederlandse ambassadeur is met een team op de plek van het ongeluk.

Bus botst op vangrail en kantelt

De Zwitserse politie meldde donderdagavond dat meerdere mensen waren overleden en gewond waren geraakt. Meerdere reddingseenheden rukten uit en er werden meerdere helikopters ingezet. Op beelden in Zwitserse media was te zien dat de bus op zijn kant naast de weg lag. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken waren. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna.

De bus raakte van een weg waar werkzaamheden waren en kwam een paar meter lager op de zijkant te liggen. De oorzaak is nog niet vastgesteld. ANVR-directeur Frank Radstake zei tegen RTL Nieuws dat de chauffeur mogelijk moest uitwijken voor een rotsblok op de weg. "De buschauffeur heeft een uitwijkmanoeuvre moeten maken, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant gekomen en daardoor ook een stuk naar beneden gegleden."

Busongeluk Zwitserland Susch. Beeld: Engadiner Post / Jon Duschletta

Beeld: Engadiner Post / Jon Duschletta

Vijf doden en veertig gewonden

Aanvankelijk werd gemeld dat 48 Nederlanders in de bus zaten. Alarmcentrale Eurocross maakte later duidelijk dat het om 49 Nederlanders gaat. De eerdere telling was exclusief de buschauffeur. Volgens Eurocross gaat het om 48 passagiers en een chauffeur, allen Nederlands. De Zwitserse politie spreekt van 45 volwassenen in de bus. Het is niet bekend of er daarnaast minderjarigen betrokken zijn.

De identiteit van de vijf overleden mensen is nog niet vastgesteld. Van de veertig gewonden zijn er drie zwaargewond en zeven "middelzwaar gewond", meldt de politie van het Zwitserse kanton Graubünden. De gewonden zijn na de reddingsoperatie naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Het is nog niet bekend waar de betrokkenen vandaan kwamen en of het om een groepsreis van bekenden ging.

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Eurocross coördineert de hulpverlening en heeft een telefoonnummer geopend voor betrokkenen. Vrijdagochtend zijn twee Duitssprekende hulpverleners naar Zwitserland gestuurd om de slachtoffers bij te staan.

Reisorganisatie Oad 'diep geschokt'

Oad liet donderdagavond weten "diep geschokt en aangeslagen door het tragische busongeluk in Zwitserland" te zijn. De reisorganisatie zegt alles op alles te zetten om duidelijkheid te krijgen en betrokkenen en hun families te ondersteunen.

Ook de Zwitserse president Guy Parmelin heeft gereageerd. Hij zegt "diep geschokt en ontdaan" te zijn en meldt dat de Zwitserse autoriteiten uitgebreid en grondig onderzoek zullen doen naar de omstandigheden rond het ongeluk.

Volgens Tubantia was het Montferlandse raadslid Rob Mos ook betrokken bij het ongeluk. Mos werkt in het dagelijks leven als buschauffeur en zou zelf niet gewond zijn geraakt. Volgens de krant wordt hij door de Zwitserse politie ondervraagd. Het is niet duidelijk of Mos tijdens het ongeluk achter het stuur van de bus zat.

Ambassadeteam aangekomen in Zwitserland

In de nacht van donderdag op vrijdag begonnen de werkzaamheden om de verongelukte touringcar te bergen. Vrijdagochtend is de berging voltooid, meldt de Zwitserse omroep RTS. Op beelden van de omroep is te zien dat de bus niet langer op het wegdek ligt en dat de vangrail is vervangen.

De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is vrijdag met een team aangekomen op de plek van het ongeluk. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen gezegd voor de ministerraad. Volgens hem staat het team "in goed contact met de lokale autoriteiten".

De slachtoffers liggen verspreid over ziekenhuizen in de regio. De ambassade probeert contact te houden met hen en met de nabestaanden. Over de identiteit van de slachtoffers, de oorzaak van het ongeluk en wanneer de eerste betrokkenen terugkeren naar Nederland kon Berendsen nog niets zeggen. "De informatie ontwikkelt zich nog."

Ook premier Rob Jetten heeft gereageerd. "Een afschuwelijk ongeluk in Zwitserland, mijn gedachten zijn bij alle betrokkenen", schrijft hij op sociale media.