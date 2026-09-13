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Meer slachtoffers busramp terug naar Nederland, elf nog in ziekenhuis

Ongeluk

Vandaag, 07:28

Opnieuw keren betrokkenen bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Zeker vijf mensen maken zondag de reis naar huis, meldt alarmcentrale Eurocross. Zaterdag keerden al dertien betrokkenen terug. Elf gewonden liggen nog in het ziekenhuis.

De terugkeer naar Nederland gebeurt op verschillende manieren, onder meer per bus, ambulance, taxi en vliegtuig. Zaterdagochtend vertrok een bus met acht personen uit Zwitserland. Vier van hen zaten niet in de touringcar toen het ongeluk gebeurde. Twee andere personen vertrokken zaterdag op eigen gelegenheid.

Reisdocumenten uit bus

Niet alle getroffen reizigers konden eerder bij hun reisdocumenten. Die lagen nog in de verongelukte bus. Volgens Eurocross is dat probleem inmiddels opgelost.

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De alarmcentrale hoopt zo snel mogelijk meer getroffenen terug naar Nederland te kunnen brengen.

Herdenking voor vijf slachtoffers

Zondagochtend wordt in Zwitserland een kerkdienst gehouden voor de vijf Nederlanders die bij het ongeluk om het leven kwamen. De Nederlandse ambassadeur Karin Mössenlechner is daarbij aanwezig.

Het ongeluk gebeurde donderdag in de buurt van Susch. De Nederlandse touringcar raakte daar van de weg. Elf gewonden liggen nog in het ziekenhuis.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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