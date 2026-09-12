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Ambassadeur bezoekt gewonden na busramp: 'Emotionele dag'

Ongeluk

Vandaag, 20:44

De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mössenlechner, heeft zaterdag gewonden van het busongeluk bij Susch bezocht. "Het is vandaag weer een emotionele dag", vertelt ze aan Hart van Nederland. Volgens de ambassadeur gaat het naar omstandigheden goed met de gewonden.

Mössenlechner bezocht meerdere mensen in het ziekenhuis en hoorde naar eigen zeggen veel positieve verhalen over de hulpverlening. Ook legde ze bloemen op de plek waar de Nederlandse touringcar donderdag verongelukte.

Dank aan hulpverleners

Burgemeester Domenic Toutsch van Zernez zegt tegen Hart van Nederland dat veel lokale hulpverleners zich hebben ingezet na het ongeluk. Leden van de Samaritaanse vereniging, de brandweer en een ambulancepost hielpen allemaal mee. Dat deden ze vrijwillig.

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Volgens de burgemeester hebben zij een zware nacht achter de rug door de berging. Onder de hulpverleners zijn veel jongeren. "Die moeten dit wel even verwerken."

Vijf mensen overleden

Bij het ongeluk kwamen vier vrouwen en een man om het leven. De vijf Nederlandse slachtoffers waren allemaal ouder dan 70 jaar. Tien passagiers raakten zwaar of middelzwaar gewond en een groot aantal inzittenden liep lichte verwondingen op.

De touringcar was onderdeel van een Oad-reis naar Oostenrijk en maakte donderdag een dagtrip naar Zwitserland. In het oostelijke kanton Graubünden raakte de bus van de weg.

Zondag vindt in een lokale kerk een herdenkingsmis voor de slachtoffers plaats. De Nederlandse ambassadeur zal daarbij aanwezig zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

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