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Minder Nederlandse slachtoffers busongeluk terug dan gepland, nog tien in ziekenhuis

Ongeluk

Vandaag, 22:33

Vandaag zijn er niet vijf, maar vier getroffenen van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dit zijn er minder dan in eerste instantie verwacht, dat meldt alarmcentrale Eurocross. Als reden noemt de centrale dat praktische of medische redenen vaak de oorzaak zijn dat repatriëring niet door kan gaan.

In totaal zijn nu zeventien getroffenen terug in Nederland. Morgen verwachten verwacht Eurocross dat twaalf mensen de terugreis naar Nederland kunnen maken en voor dinsdag staat er voor drie personen een repatriëring gepland.

Op dit moment bevinden er zich nog tien mensen in het ziekenhuis.

Door Redactie Hart van Nederland

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