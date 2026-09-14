OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Strafrechtelijk onderzoek naar chauffeur dodelijke busdrama Zwitserland

Ongeluk

Vandaag, 12:48

De Zwitserse autoriteiten zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de Nederlandse chauffeur van de touringcar die donderdag bij Susch verongelukte. Onderzocht wordt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. In Zwitserland is zo'n onderzoek gebruikelijk na grote incidenten.

Het Zwitserse Openbaar Ministerie bevestigt het onderzoek aan het ANP na berichtgeving in Zwitserse media. Bij het busongeluk kwamen vijf mensen om het leven. Veertig andere inzittenden raakten gewond.

In Zwitserland is zondag een herdenkingsmis gehouden voor de slachtoffers van het busongeluk.

Chauffeur weer thuis

De Zwitserse politie heeft de chauffeur na het ongeluk verhoord. Daarna mocht hij vertrekken. Inmiddels is hij weer thuis in Nederland, vertelt Oad-directeur Arjan Koster.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

"Hij is lichamelijk in orde, maar mentaal is het een heel ander verhaal", zegt Koster. De reisorganisatie heeft volgens hem geen verdere informatie gekregen over het onderzoek van de Zwitserse autoriteiten.

Gewonden nog in ziekenhuis

Zondagavond lagen volgens het Zwitserse medium 20 Minuten nog tien gewonden in het ziekenhuis. Een deel van de betrokkenen is inmiddels teruggekeerd naar Nederland. Naar verwachting kunnen maandag en dinsdag meer Nederlanders naar huis.

Door ANP

Lees ook

Zwitserse dorp Zernez herdenkt Nederlandse busdrama bij mis
Ongeluk
Zwitserse dorp Zernez herdenkt Nederlandse busdrama bij mis
Meer slachtoffers busramp terug naar Nederland, elf nog in ziekenhuis
Ongeluk
Meer slachtoffers busramp terug naar Nederland, elf nog in ziekenhuis
Ambassadeur bezoekt gewonden na busramp: 'Emotionele dag'
Ongeluk
Ambassadeur bezoekt gewonden na busramp: 'Emotionele dag'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.