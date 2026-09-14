Strafrechtelijk onderzoek naar chauffeur dodelijke busdrama Zwitserland

De Zwitserse autoriteiten zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de Nederlandse chauffeur van de touringcar die donderdag bij Susch verongelukte. Onderzocht wordt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. In Zwitserland is zo'n onderzoek gebruikelijk na grote incidenten.

Het Zwitserse Openbaar Ministerie bevestigt het onderzoek aan het ANP na berichtgeving in Zwitserse media. Bij het busongeluk kwamen vijf mensen om het leven. Veertig andere inzittenden raakten gewond.

In Zwitserland is zondag een herdenkingsmis gehouden voor de slachtoffers van het busongeluk.

Chauffeur weer thuis

De Zwitserse politie heeft de chauffeur na het ongeluk verhoord. Daarna mocht hij vertrekken. Inmiddels is hij weer thuis in Nederland, vertelt Oad-directeur Arjan Koster.

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"Hij is lichamelijk in orde, maar mentaal is het een heel ander verhaal", zegt Koster. De reisorganisatie heeft volgens hem geen verdere informatie gekregen over het onderzoek van de Zwitserse autoriteiten.

Gewonden nog in ziekenhuis

Zondagavond lagen volgens het Zwitserse medium 20 Minuten nog tien gewonden in het ziekenhuis. Een deel van de betrokkenen is inmiddels teruggekeerd naar Nederland. Naar verwachting kunnen maandag en dinsdag meer Nederlanders naar huis.