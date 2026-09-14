Elf betrokkenen busramp Zwitserland keren terug naar Nederland

Opnieuw zijn mensen die betrokken waren bij het ernstige busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Maandag reisden elf mensen terug, meldt alarmcentrale Eurocross. Naar verwachting komen dinsdag nog zeven mensen terug, dat is meer dan in eerste instantie werd verwacht.

In de bovenstaande video vertellen Marscha Bibo en Eddie Gereke hoe de recente busramp in Zwitserland pijnlijke herinneringen aan de Schegramp van 1996 bij hen terugbrengt.

Afgelopen weekend keerden al zeventien slachtoffers terug naar Nederland. Zeven mensen liggen nog in een ziekenhuis in Zwitserland. Zodra hun medische toestand het toelaat, wordt ook voor hen de terugreis geregeld.

Vijf Nederlanders overleden

Het ongeluk gebeurde afgelopen donderdag bij Susch. In de bus zaten op dat moment 45 mensen, inclusief de chauffeur. Vijf mensen uit Nederland kwamen om het leven. Naar de buschauffeur is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart.