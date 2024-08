Zoekactie naar drenkelingen Markermeer, één persoon nog vermist

De kustwacht heeft zondagavond gezocht naar drenkelingen op het Markermeer. Een boot op sloeg daar zondagmiddag rond vijf uur om, waarna een zoekactie op touw werd gezet. Een persoon is uit het water gevist. Een andere vermiste is niet meer teruggevonden.

De boot sloeg om tussen Hoorn en Edam en had vier opvarenden aan boord. Drie daarvan sloegen overboord. Een daarvan wist zichzelf terug op de boot te krijgen. Een ander werd door de kustwacht tijdens de zoektocht aangetroffen. Diegene is met een reddingsboot aan land gebracht. Daar stonden ambulances klaar om zorg te verlenen.

Zoekactie gestaakt

Naar de andere persoon werd daarna nog verder gezocht, maar de zoekactie leverde niets op. Rond half acht is het zoeken gestaakt. De kustwacht zegt op X dat er uitgebreid is gezocht door helikopters en diverse reddingsboten. "De persoon droeg geen reddingsmiddelen en is helaas niet aangetroffen. De actie is overgedragen aan de politie", schrijven ze op X.

In een eerder bericht stond dat er twee opvarenden waren, dat bleek foutieve informatie verstrekt door de kustwacht.