Zwemmer na zoekactie dood aangetroffen in het Kattendiep

Een zwemmer die zaterdagmiddag in de problemen raakte in het Kattendiep in Kampen is dood aangetroffen in het water, meldt de politie. Het gaat om een man.

Meerdere duikteams gingen op zoek naar de zwemmer, nadat rond 15.15 uur melding werd gedaan van een persoon die kopje onder was gegaan. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP