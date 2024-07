Zwemmer overleden in Lathumse Plas bij Giesbeek

Vrijdagavond is een persoon overleden in een recreatieplas in het Gelderse Giesbeek. Hulpdiensten kregen een melding van een persoon die in in de problemen was gekomen in het water. De hulpdiensten begonnen onmiddellijk met een zoekactie.

De zwemmer werd rond 19.50 uur als vermist opgegeven. Onder andere brandweerduikers en een traumahelikopter werden ingezet om te helpen.

Al snel wisten de duikers een persoon uit het water te halen. Helaas mochten de reanimatiepogingen van het ambulancepersoneel niet baten en overleed de zwemmer ter plaatse.

De politie heeft geen verdere informatie vrijgegeven over de identiteit van het slachtoffer.