Zoektocht vermiste man in water Eindhoven gestaakt, politie zoekt in omgeving verder

De zoektocht in het water naar de man die dinsdag vermist raakte in het meer IJzeren Man in Eindhoven is gestaakt. Dat bevestigen de politie en de brandweer aan Hart van Nederland. In de omgeving wordt nog wel naar de man gezocht.

Hulpdiensten startte dinsdagmiddag een zoektocht op nadat een melding binnenkwam van een persoon te water aan de Insulindelaan. Mensen zouden een man gezien hebben in het water, maar die was plots verdwenen, aldus een woordvoerder van de politie eerder tegen Hart van Nederland. "Toen hebben ze aan de bel getrokken."

Onder andere een politiehelikopter en een duikteam van de brandweer werden ingezet. Na enkele uren is de zoektocht gestaakt. Duikers hadden niks aangetroffen. "De persoon was al dertig minuten uit het zicht verdwenen. We hebben niemand aangetroffen", aldus de woordvoerder van de brandweer.

Verder zoeken

De woordvoerder van de politie laat weten dat ze nog verder onderzoek doen naar de vermissing in de omgeving van het meer. "De hele zoektocht is dus niet gestaakt. De mogelijkheid dat hij in de omgeving is, bestaat ook nog." Of de zoektocht in het water woensdag verder gaat, kan de politiewoordvoerder niet zeggen.