Drenkeling in kritieke toestand gevonden in water bij Smalle Ee

Een drenkeling waar zaterdagavond naar werd gezocht bij Moune-Ein in het Friese Smalle Ee is in kritieke toestand aangetroffen, meldt de politie. De persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ging zaterdag meerdere malen mis: eerder werd een man dood gevonden in het Kattendiep in Kampen. Ook werd iemand anders die te water was geraakt in de Nederrijn bij Wageningen, overgebracht naar het ziekenhuis.

