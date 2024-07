Brandweer haalt drenkeling dood uit water in Heel

De brandweer heeft zaterdagmiddag een drenkeling uit het water gehaald in het Limburgse dorp Heel. De persoon bleek overleden, zo maakte de politie bekend.

Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer niet om het leven is gekomen door een misdrijf. De drenkeling werd uit een ven aan de Bosmolenweg gehaald, een plek die vaak door duikers wordt gebruikt. De hulpdiensten kwamen in actie na een melding zaterdag rond het middaguur. Ook een traumahelikopter werd ingezet. Maar elke hulp kwam te laat.

Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

ANP