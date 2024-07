Twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij dood zwemmer (27) Giesbeek

De drenkeling die vrijdagavond uit het water werd gehaald in recreatiegebied Rhederlaag in het Gelderse Giesbeek en is overleden, was een 27-jarige man uit Polen. Dat meldt de politie zaterdagochtend. De politie heeft twee Poolse mannen van 27 en 35 jaar aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de dood van hun landgenoot.

Wat zich precies heeft afgespeeld en of er sprake is van een ongeluk of misdrijf, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en gaat nog nergens van uit, aldus een woordvoerster.

De brandweer maakte vrijdagavond melding van een vermiste persoon in het water van de Lathumse Plas, een van de recreatieplassen in Rhederlaag. Duikers van de brandweer en andere hulpdiensten voerden "een snelle redding" uit, maar het slachtoffer overleed ter plaatse.

ANP