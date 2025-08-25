Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Na ongeval met luchtballon wil Onderzoeksraad meer voorlichting voor passagiers

Na ongeval met luchtballon wil Onderzoeksraad meer voorlichting voor passagiers

Ongeluk

Vandaag, 11:12

Link gekopieerd

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) pleit voor betere voorlichting aan mensen die een ballonvaart gaan maken. Dat zegt de OVV in een onderzoeksrapport over een ongeval met een heteluchtballon in Houten in 2023. Daarbij raakte een vrouw ernstig gewond nadat ze onder de mand van een luchtballon bekneld was geraakt. Eerder deze maand kwam een vrouw om bij een ongeval met een luchtballon in Friesland.

Een ballonvaart is een "dynamisch proces", zegt de OVV. Dat komt doordat er veel gebeurt. Zo beweegt de ballon tijdens de instapfase veel, zijn er mensen op de been rond de ballon en spelen ook de weersomstandigheden een rol. Door passagiers uitvoeriger te informeren, moeten zij volgens de OVV beter kunnen bepalen of ze kunnen meedoen aan de ballonvaart.

Eerder deze maand viel er een dode bij een ongeluk met een luchtballon:

Drie van de vijf gewonden bij luchtballonongeluk zijn zwaargewond
1:37

Drie van de vijf gewonden bij luchtballonongeluk zijn zwaargewond

Dodelijk ongeval

Bij een ander ongeval met een luchtballon bij het Friese De Hoeve eerder deze maand kwam iemand om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De OVV benadrukt dat het in dit onderzoek niet gaat over dat ongeluk.

Bij het recente ongeval stortte de luchtballon neer in een weiland. In de mand zaten 34 mensen, onder wie de piloot en copiloot. Vijf passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overige inzittenden werden met een bus naar een opvangplek gebracht.

Lees ook:

Zo krijg jij de Hart van Nederland-'app' op jouw telefoon
Zo krijg jij de Hart van Nederland-'app' op jouw telefoon

ANP

Lees ook

Bloemenzee bij dierenarts na ballonvaartdrama: 'Steunt ons enorm'
Bloemenzee bij dierenarts na ballonvaartdrama: 'Steunt ons enorm'
Jesse (26) was aan boord van de luchtballon die crashte in De Hoeve
Jesse (26) was aan boord van de luchtballon die crashte in De Hoeve
Dierenartspraktijk aangeslagen na verlies Matsje door ballonongeluk: 'Niet te bevatten'
Dierenartspraktijk aangeslagen na verlies Matsje door ballonongeluk: 'Niet te bevatten'
Bedrijf verongelukte luchtballon: 'Erg geschrokken en aangeslagen'
Bedrijf verongelukte luchtballon: 'Erg geschrokken en aangeslagen'
Dit weten we tot nu over het fatale ballonongeluk bij De Hoeve
Dit weten we tot nu over het fatale ballonongeluk bij De Hoeve
Dode bij ongeluk met luchtballon in De Hoeve
Dode bij ongeluk met luchtballon in De Hoeve

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.