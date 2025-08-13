Dode bij ongeluk met luchtballon in De Hoeve

Bij het ongeluk met de luchtballon in het Friese dorp De Hoeve woesndagavond is een persoon overleden. Dat meldt de veiligheidsregio. De luchtballon stortte eerder op de avond neer in een weiland.

De politie Friesland meldde eerder dat in ieder geval een persoon werd gereanimeerd. Vijf andere mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. De anderen zijn met een bus naar een opvangplek gebracht.

De luchtballon maakte enkele meters boven de grond veel voorwaartse snelheid door een plotselinge windvlaag. Dat zegt Monique Hoogeslag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL), die daar als woordvoerder ballonvaren in haar portefeuille heeft.

Grootste van Nederland

Omrop Fryslân meldt dat de ballon is opgestegen in Joure en behoort tot de grootste van Nederland. In de mand onder de ballon zaten in totaal 34 mensen.

Hart van Nederland/ANP