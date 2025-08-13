Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dode bij ongeluk met luchtballon in De Hoeve

Ongeluk

Vandaag, 23:15

Link gekopieerd

Bij het ongeluk met de luchtballon in het Friese dorp De Hoeve woesndagavond is een persoon overleden. Dat meldt de veiligheidsregio. De luchtballon stortte eerder op de avond neer in een weiland.

De politie Friesland meldde eerder dat in ieder geval een persoon werd gereanimeerd. Vijf andere mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. De anderen zijn met een bus naar een opvangplek gebracht.

De luchtballon maakte enkele meters boven de grond veel voorwaartse snelheid door een plotselinge windvlaag. Dat zegt Monique Hoogeslag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL), die daar als woordvoerder ballonvaren in haar portefeuille heeft. 

Grootste van Nederland

Omrop Fryslân meldt dat de ballon is opgestegen in Joure en behoort tot de grootste van Nederland. In de mand onder de ballon zaten in totaal 34 mensen.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Zeker zes gewonden nadat luchtballon neerstort bij De Hoeve
Zeker zes gewonden nadat luchtballon neerstort bij De Hoeve

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.