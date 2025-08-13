Zeker zes gewonden nadat luchtballon neerstort bij De Hoeve

Een luchtballon is woensdagavond rond 21.00 uur neergestort in een weiland in het Friese dorp De Hoeve. Volgens de veiligheidsregio zijn er zeker zes gewonden: "We zijn druk bezig om alle gewonden te behandelen".

De zes gewonde personen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De politie Friesland liet eerder op de avond weten dat in ieder geval een persoon wordt gereanimeerd. De andere 28 inzittenden zijn met een bus naar een opvangplek gebracht. Hoeveel dat er exact zijn, is niet bekend.

De ballon zou rond 21:00 uur woensdagavond een harde landing hebben gemaakt en ligt nu in het weiland. Er is verder nog veel onduidelijk over het ongeluk.

Hulpdiensten ruimte geven

De brandweer houdt zich vooral bezig met het in kaart brengen van de gewonden. Er zijn in elk geval veertien ambulances opgeroepen. De politie heeft het ongeluk in onderzoek.

"Het ongeval is in een weiland alleen toegankelijk via allemaal smalle landweggetjes. Kom niet naar het incident toe! Geef hulpdiensten de ruimte om hun werk goed te kunnen doen", meldt de veiligheidsregio.

Grootste van Nederland

Omrop Fryslân meldt dat de ballon is opgestegen in Joure en behoort tot de grootste van Nederland. In de mand onder de ballon zaten ook totaal 34 mensen.

Meer informatie volgt.