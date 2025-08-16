Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jesse (26) was aan boord van de luchtballon die crashte in De Hoeve

Jesse (26) was aan boord van de luchtballon die crashte in De Hoeve

Ongeluk

Vandaag, 09:02

Link gekopieerd

Het was een cadeau van zijn vader voor zijn afstuderen. Woensdagavond stapten Jesse (26) en zijn vader daarom samen in Joure in een luchtballon. De tocht eindigt met een harde landing, meerdere gewonden en een vrouw die overlijdt.

"De tocht verliep eigenlijk wel rustig, maar bij het landen ging het mis", vertelt Jesse tegenover Hart van Nederland. De landing verliep volgens hem snel en de mand van de luchtballon stuiterde op de grond.

Bekijk hier de beelden van net na het ongeluk:

34 personen in neergestorte luchtballon De Hoeve, zeker 6 gewonden
1:11

34 personen in neergestorte luchtballon De Hoeve, zeker 6 gewonden

"Bij de tweede keer vlogen er twee mensen uit. Ik had nog het besef dat ik mijn knieën in de mand moest drukken en mijn rug recht moest houden." Meer weet hij niet meer van de avond, omdat het kort na het ongeluk chaos was.

Lang sleepspoor

Rond 21.00 uur woensdagavond maakt de luchtballon waarin onder andere medewerkers van een dierenartsenpraktijk zaten een harde landing in een weiland in het Friese plaatsje De Hoeve.

Lees ook:

Dierenartspraktijk aangeslagen na verlies Matsje door ballonongeluk: 'Niet te bevatten'
Dierenartspraktijk aangeslagen na verlies Matsje door ballonongeluk: 'Niet te bevatten'

Hierbij overleed een vrouw, Matsje Veenema. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Vijf anderen raakten gewond, van wie drie ernstig.

Een dag na het ongeluk gingen Jesse en zijn vader terug naar de plek. Dat was, zeker met de wetenschap van nu, heftig om te zien. "We zagen een sleepspoor van wel meer dan honderd meter lang."

Lees ook

Dierenartspraktijk aangeslagen na verlies Matsje door ballonongeluk: 'Niet te bevatten'
Dierenartspraktijk aangeslagen na verlies Matsje door ballonongeluk: 'Niet te bevatten'
Bedrijf verongelukte luchtballon: 'Erg geschrokken en aangeslagen'
Bedrijf verongelukte luchtballon: 'Erg geschrokken en aangeslagen'
Dit weten we tot nu over het fatale ballonongeluk bij De Hoeve
Dit weten we tot nu over het fatale ballonongeluk bij De Hoeve

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.