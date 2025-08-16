Jesse (26) was aan boord van de luchtballon die crashte in De Hoeve

Het was een cadeau van zijn vader voor zijn afstuderen. Woensdagavond stapten Jesse (26) en zijn vader daarom samen in Joure in een luchtballon. De tocht eindigt met een harde landing, meerdere gewonden en een vrouw die overlijdt.

"De tocht verliep eigenlijk wel rustig, maar bij het landen ging het mis", vertelt Jesse tegenover Hart van Nederland. De landing verliep volgens hem snel en de mand van de luchtballon stuiterde op de grond.

Bekijk hier de beelden van net na het ongeluk:

1:11 34 personen in neergestorte luchtballon De Hoeve, zeker 6 gewonden

"Bij de tweede keer vlogen er twee mensen uit. Ik had nog het besef dat ik mijn knieën in de mand moest drukken en mijn rug recht moest houden." Meer weet hij niet meer van de avond, omdat het kort na het ongeluk chaos was.

Lang sleepspoor

Rond 21.00 uur woensdagavond maakt de luchtballon waarin onder andere medewerkers van een dierenartsenpraktijk zaten een harde landing in een weiland in het Friese plaatsje De Hoeve.

Hierbij overleed een vrouw, Matsje Veenema. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Vijf anderen raakten gewond, van wie drie ernstig.

Een dag na het ongeluk gingen Jesse en zijn vader terug naar de plek. Dat was, zeker met de wetenschap van nu, heftig om te zien. "We zagen een sleepspoor van wel meer dan honderd meter lang."