Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dit weten we tot nu over het fatale ballonongeluk bij De Hoeve

Ongeluk

Vandaag, 11:21

Link gekopieerd

"Het moet een vreselijke nachtmerrie zijn geweest voor die mensen," zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Fryslân, een halve dag na het ongeluk met een luchtballon in het Friese De Hoeve. Een grote luchtballon met 34 inzittenden maakte woensdagavond rond 21.00 uur een harde landing in een weiland. Een 66-jarige vrouw uit de gemeente Opsterland kwam daarbij om het leven. Vijf anderen raakten gewond, van wie drie ernstig.

Hulpverleners hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De dierenartsassistente was samen met enkele collega’s van Dierenartsencombinatie Gorredijk op een uitje. "Het is bij ons ingeslagen als een bom," laat een woordvoerder van de praktijk weten.

De groep maakte de ballonvaart als cadeau van de organisatie aan een collega die veertig jaar in dienst was en de wens had om een ballonvaart te maken. Drie andere collega’s raakten gewond, van wie twee ernstig. Zij liggen nog in het ziekenhuis. Over de aard van hun verwondingen is nog niets bekend.

Grootste ballon van Nederland

De luchtballon, die sinds 2023 als een van de grootste van Nederland in gebruik is, was vertrokken vanuit Joure. Tijdens de landing kreeg de ballon plots veel snelheid door een windvlaag. De mand stuiterde meerdere keren over de grond, waarbij de inzittenden flink door elkaar werden geschud. Daarna werd de mand nog enkele meters meegesleurd.

Beeld: CAMJO media / Noormannen

Beeld: CAMJO media / Noormannen

Volgens de woordvoerder van Veiligheidsregio Fryslân kwam "met zoveel mensen de stuiterkracht extra hard aan", waardoor sommige inzittenden letterlijk uit de mand werden geslingerd. Hoeveel mensen precies uit de mand vielen, is nog niet duidelijk.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Zeker veertien ambulances, meerdere politie- en brandweerwagens rukten uit en de overige passagiers werden naar een opvanglocatie gebracht. De piloot en copiloot bleven ongedeerd.

Nachtelijk onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft de hele nacht verkennend onderzoek gedaan op de plek van het ongeluk. Of dit zal leiden tot een uitgebreid veiligheidsonderzoek, wordt de komende dagen beslist.

Er wordt nog onderzoek gedaan op de plek waar de ballon is neergekomen. Beeld: CAMJO Media / Noormannen

Er wordt nog onderzoek gedaan op de plek waar de ballon is neergekomen. Beeld: CAMJO Media / Noormannen

Ook donderdagochtend is het onderzoeksteam nog druk bezig op de locatie. Volgens een woordvoerder is niet bekend hoe lang het onderzoek nog zal duren. Wel geeft hij aan dat het even kan duren voordat de oorzaak van het ongeluk bekend wordt.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) benadrukt dat dit soort incidenten zeldzaam zijn. In de afgelopen dertig jaar vielen er geen slachtoffers bij ballonvaarten in Nederland. Jaarlijks maken ongeveer 65.000 mensen een ballonvaart tijdens zo'n 8.000 vluchten.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon?

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.