Dit weten we tot nu over het fatale ballonongeluk bij De Hoeve

"Het moet een vreselijke nachtmerrie zijn geweest voor die mensen," zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Fryslân, een halve dag na het ongeluk met een luchtballon in het Friese De Hoeve. Een grote luchtballon met 34 inzittenden maakte woensdagavond rond 21.00 uur een harde landing in een weiland. Een 66-jarige vrouw uit de gemeente Opsterland kwam daarbij om het leven. Vijf anderen raakten gewond, van wie drie ernstig.

Hulpverleners hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De dierenartsassistente was samen met enkele collega’s van Dierenartsencombinatie Gorredijk op een uitje. "Het is bij ons ingeslagen als een bom," laat een woordvoerder van de praktijk weten.

De groep maakte de ballonvaart als cadeau van de organisatie aan een collega die veertig jaar in dienst was en de wens had om een ballonvaart te maken. Drie andere collega’s raakten gewond, van wie twee ernstig. Zij liggen nog in het ziekenhuis. Over de aard van hun verwondingen is nog niets bekend.

Grootste ballon van Nederland

De luchtballon, die sinds 2023 als een van de grootste van Nederland in gebruik is, was vertrokken vanuit Joure. Tijdens de landing kreeg de ballon plots veel snelheid door een windvlaag. De mand stuiterde meerdere keren over de grond, waarbij de inzittenden flink door elkaar werden geschud. Daarna werd de mand nog enkele meters meegesleurd.

Beeld: CAMJO media / Noormannen

Volgens de woordvoerder van Veiligheidsregio Fryslân kwam "met zoveel mensen de stuiterkracht extra hard aan", waardoor sommige inzittenden letterlijk uit de mand werden geslingerd. Hoeveel mensen precies uit de mand vielen, is nog niet duidelijk.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Zeker veertien ambulances, meerdere politie- en brandweerwagens rukten uit en de overige passagiers werden naar een opvanglocatie gebracht. De piloot en copiloot bleven ongedeerd.

Nachtelijk onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft de hele nacht verkennend onderzoek gedaan op de plek van het ongeluk. Of dit zal leiden tot een uitgebreid veiligheidsonderzoek, wordt de komende dagen beslist.

Er wordt nog onderzoek gedaan op de plek waar de ballon is neergekomen. Beeld: CAMJO Media / Noormannen

Ook donderdagochtend is het onderzoeksteam nog druk bezig op de locatie. Volgens een woordvoerder is niet bekend hoe lang het onderzoek nog zal duren. Wel geeft hij aan dat het even kan duren voordat de oorzaak van het ongeluk bekend wordt.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) benadrukt dat dit soort incidenten zeldzaam zijn. In de afgelopen dertig jaar vielen er geen slachtoffers bij ballonvaarten in Nederland. Jaarlijks maken ongeveer 65.000 mensen een ballonvaart tijdens zo'n 8.000 vluchten.