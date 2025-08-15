Terug

Dierenartspraktijk aangeslagen na verlies Matsje door ballonongeluk: 'Niet te bevatten'

Ongeluk

Vandaag, 19:21

"Dat we haar moeten missen is nog niet te bevatten." Dat schrijft dierenartsencombinatie Gorredijk op Facebook. Afgelopen woensdag maakten zij een ballonvaart als teamuitje in Friesland, waarbij de ballon neerstortte. Matsje Veenema (66) uit Opsterland overleefde dit niet.

In de praktijk is een condoleanceboek neergezet voor mensen die daar behoefte aan hebben. Er is een foto van Matsje neergezet, met daarnaast een kaarsje en zonnebloemen. "Wat een mooie avond met de 'oud-gedienden' had moeten zijn is geëindigd in een nachtmerrie."

Ballonvaart

De groep maakte de ballonvaart als cadeau van de organisatie aan een collega die veertig jaar in dienst was en de wens had om een ballonvaart te maken. Rond 21.00 uur woensdagvond maakt de luchtballon waarin de werknemers staan een harde landing in een weiland in het Friese plaatsje De Hoeve.

Hulpverleners hebben nog geprobeerd om Matsje te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Vijf anderen raakten gewond, van wie drie ernstig. De praktijk is verdrietig en aangeslagen door het plotseling overlijden van hun collega.

"Matsje was een doener, een aanpakker en een energieke drijvende kracht in ons team. Ze wist en kon alles", zo valt er te lezen.

