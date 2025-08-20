Bloemenzee bij dierenarts na ballonvaartdrama: 'Steunt ons enorm'

Dierenartsencombinatie Gorredijk staat vol bloemen na het tragische ongeluk met de luchtballonvaart in De Hoeve. Het team laat op Facebook weten diep geraakt te zijn door het overlijden van hun collega Matsje en de ernstige toestand van twee andere gewonde medewerkers.

In een verklaring bedankt de praktijk iedereen voor de vele blijken van medeleven. “Het steunt ons als team, maar ook de familie enorm,” schrijft de praktijk.

Eén van de collega’s vierde onlangs haar 40-jarig dienstverband en is daarmee voor veel klanten een vertrouwd gezicht. Ook de andere gewonde collega werkte jarenlang in de praktijk en onderhoudt nog steeds warme banden met veel medewerkers. Hun toestand raakt het team diep. Eerder werd al een condoleancehoek ingericht in de praktijk, waar bezoekers een boodschap kunnen achterlaten.

Bekijk hier de beelden van net na het ongeluk:

1:11 34 personen in neergestorte luchtballon De Hoeve, zeker 6 gewonden

Cadeau

De groep maakte de ballonvaart als cadeau van de organisatie aan een collega die de wens had om ooit een ballonvaart te maken. Rond 21.00 uur woensdagavond maakte de luchtballon, waarin de werknemers stonden, een harde landing in een weiland in het Friese plaatsje De Hoeve.

Hulpverleners hebben nog geprobeerd Matsje te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Vijf anderen raakten gewond, van wie drie ernstig.